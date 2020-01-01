Эстетическая стоматология Deva-Dent

Нашей частной практике в 2019 году исполняется 7 лет. За это время сложился костяк нашей команды и мы все вместе непрерывно совершенствуемся, повышаем стандарты и качество работы.

Всей командой мы решаем любые самые сложные проблемы полости рта. С одинаковым вниманием относимся к пациентам с обычным кариесом и пациентам нуждающимся в полном протезировании.

Запишитесь к нам на приём и вы обязательно получите:

Бесплатную консультацию стоматолога любого профиля.

Индивидуальный план лечения.

Особое внимание к психологическому комфорту во время лечения.

Гибкую финансовую стратегию лечения без потери качества.

Контроль качества на всех этапах и фотопротокол.

И главное! В нашей стоматологии вы встретите настоящих друзей и доверительное отношение. Со своими пациентами мы всегда на связи, любим фотографировать и фотографироваться, дружим в социальных сетях.

Большинство клиник, особенно сетевых, предпочитают утилитарный подход к лечению зубов. Это прагматично, потому что лечение, при таком подходе, стоит гораздо дешевле, а квалификация врача может быть ниже, что положительно сказывается на прибыли стоматологии.

Наша клиника эстетической стоматологии выбирает другой подход. Одним из главных критериев оценки качества работы мы выбрали эстетику. Это, по умолчанию, подразумевает применение лучших материалов, оборудования и особые требования к квалификации врача.

Это значит, что вы получите самое качественное лечение, с какой бы проблемой вы не обратились.

В нашей стоматологии установлено новейшее оборудование (полное обновление в 2019 году), благодаря которому возможно максимально щадящее лечение и препарирование при минимальных вибрациях и водяном охлаждении. Также мы использую уникальные методики в области безболезненного лечения кариеса (ICON), художественной реставрации и исправления положения зубов.

Как частная, несетевая стоматология, мы скрупулезно контролируем все результаты нашей работы и практикуем индивидуальный подход к каждому пациенту!

Любое лечение может быть эффективно на 100% только при правильной постановке диагноза, и в этом мне помогает новое современное оборудование (полное обновление в 2019 году), такое как цифровой ортопантомограф и прицельная рентгенография Gendex Expert DC 75.

Приходите к нам на Бесплатную консультацию — это будет первым шагом к здоровыми и безукоризненно белыми зубами. И ваша улыбка сделает светлее даже самый темный день!

Если Вы еще не решили, где лечить зубы, всегда можно проконсультироваться по телефону, задать вопрос или записаться на БЕСПЛАТНЫЙ прием.